وزير المالية: تحول الدعم لنقدي يخضع لدراسة شديدة من قبل الحكومة

كتب- أحمد على وميرا ابراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحويل الدعم من "عيني" إلى "نقدي" يخضع لدراسة شديدة من الحكومة وفقًا للظروف والمتغيرات الخاصة بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردًا على مطالب بعض النواب بعدم التسرع في تطبيق الدعم النقدي.

وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصلحة الضرائب نجحت في تحقيق نسبة نمو تصل إلى 57% بسبب الإجراءات التي تم إتخاذها مع المهن المختلفة، فضلاً عن تطبيق الميكنة، لافتًا إلى أن الحصيلة في إيراداتنا الضريبية في طريقها لتحقيق المستهدفات.

وأضاف: "عندما وضعنا الموازنة العامة الجديدة حاولنا أن تكون أرقامنا أقرب للواقع، حتى نحقق المستهدف ونأخذ طريق سليم لاستعادة الثقة فى اقتصاد مصر، متابعًا: "مستمرون فى الحماية الاجتماعية وتحقيق التوزان فى الموازنة".

وأشار إلى أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدف من الضرائب، بقوله: "ما أعلنت عنه مبنى على أرقام واثقين فيها، لأن اقتصادنا ينمو حيث نتوقع أن يصل النمو إلى 6% نمو وهو ما يرتبط به توسيع النشاط وزيادة الأيرادات".

وتابع: "مررنا بفترة صعبة منها ازمة عملة والسياحة انضربت وتعرضنا لضغوط شديدة وظروف صعبة ومتطلبات حماية اوفرص عمل ونزيد من الدفع فى مجال الاستثمارات لخلق فرص عمل لتقليل العجز".

واستطرد: "ركزنا ايضا على المخططات الاستيراتيجة مثل اعتماد 3.5 مليار للغاز واواستثمارات ب 140 مليار جنيه وزيادة في الأجور تصل إلى 31 مليارو 28.5 مليار زيادة فى المعاشات"، مختتمًا: "مستمرون في دعم رغيف العيش وملتزمين بتسيير دولاب العمل لأننا وضعنا فى اعتباراتنا جميع الملاحظات وسنحقق".