وزيرة السياحة توضح في خطاب للبرلمان سبب عدم حضورها اجتماعات اللجان

القاهرة- (أ ش أ):

قدمت وزيرة السياحة، أسباب عدم قدرتها على المشاركة في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب والذي تزامن مع مشاركتها في اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس موزمبيق "فيليب نيوسى".

وقالت الوزيرة، في خطابها الذي قدمته إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إن عدم تمكنها من المشاركة أمس، في اجتماع اللجنة، جاء نظرا لتكليفها من رئاسة الجمهورية بحضور اجتماع الرئيس السيسي مع الرئيس الموزمبيقي والوفد الموافق له، موضحة أن ذلك يأتي في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وضرورة القيام بأنشطة وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

كما أشارت الوزيرة في خطابها إلى اعتذارها عن عدم حضورها اليوم إلى البرلمان نظرا لتكليفها بحضور اجتماع آخر برئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه التكليفات الرئاسية هي التي حالت دون حضور اجتماعات اللجنة المشار إليها.

وأنابت المشاط، مجدي شلبي وكيل أول وزارة رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بحضور هذه الاجتماعات نيابة عنها.

يذكر أنه عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جمهورية موزمبيق تم ترتيب زيارة لمنطقة آثار الهرم والبانوراما على هامش زيارتهم لمصر خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري بالتزامن مع افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان في استقبال رئيس جمهورية موزمبيق أعضاء فريق عمل مكتب وزارة السياحة بالهرم وفريق عمل من ممثلي الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ومدير عام منطقة آثار الهرم حيث تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما، وتم خلالها التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكانت لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان تناقش أمس، موضوعات إلغاء حجوزات تذاكر الطيران ، وقرار المملكة العربية السعودية الخاص بإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا.

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