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    قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

    02:53 م الأحد 02 يونيو 2019
    قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسيمة في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2019، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1440 هجرية.

    ونص القرار على الاعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة للفئات التالية:

    - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المددة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما.

    - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1440 هجرية متى كان المحكوم عليه نفذ حتى التاريخ ثلث مدته ميلادية، وبشرط ألا تقل المدة التنفيذية عن 4 أشهر.

    ويمكن التعرف على باقي المعفى عنهم، على النحو التالي:​

    السيسي قرار جمهوري عيد الفطر الافراج بالعفو

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