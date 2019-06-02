"رياضة البرلمان": محمد صلاح قادر على إسعاد المصريين ببطولة أفريقيا

كتبت - ميرا إبراهيم:

هنأ النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعب المصري محمد صلاح بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ووجه "حسين" في بيان اليوم الأحد، التحية للفرعون محمد صلاح الذي أسعد عشاق كرة القدم من المصريين والعرب والأفارقة والأوروبيين والعالم كله، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة النجم محمد صلاح على إسعاد الجماهير المصرية خلال مشاركته في بطولة كاس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر الشهر الجاري ليكون الطريق ممهدًا أمامه للفوز بالكره الذهبية.

وأكد، أن محمد صلاح أصبح أيقونه الفخر ونموذج النجاح لدى المصريين بعد إنجازاته العربية والإفريقية والدولية.

وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تاريخ كرة القدم الأوروبية والعالمية سجل للنجم محمد صلاح أنه أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتمكن من التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا وثاني لاعب عربي بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر.