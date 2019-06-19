ننشر أماكن أجهزة استقبال البث الرقمي وأسعارها لمشاهدة أمم أفريقيا

كتب- مصطفى علي:

تستعد قناة تايم سبورتس، لتغطية شاملة لبطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في مصر يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، من خلال نخبة من المحللين والمعلقين وأحدث الإمكانيات، على البث الأرضي.

وطرحت إحدى الشركات أجهزة استقبال البث الرقمي أرضيًا بالأسواق منذ أسبوع.

وأعلنت قناة تايم سبورتس، تقديم خدمة لأصحاب المقاهي وهي الحصول على أجهزة البث وكذلك تركيبها مجانًا حال طلبها برسالة للقناة على صفحتها بموقع فيس بوك، فيما طرحت الشركة المعنية الجهاز بسعر 399 جنيهًا للداخلي و699 جنيهًا للخارجي.

وتتوافر حاليًا أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي لأجهزة التلفزيون غير المجهزة بوحدة التوليف الرقمي، بشارع عبد العزيز، بسعر 474 جنيهًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدد من الموزعين المعتمدين بشارع باب اللوق، وكذلك في المراكز المعتمدة للشركة التي طرحت الأجهزة بالسعر الرسمي المُعلن.

ويُستخدم جهاز استقبال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام الجهاز الداخلي لو كان المكان مفتوحًا وبه الشبكة قوية، أو في الأدوار العليا، فيما استعدت الهيئة الوطنية للإعلام لتقوية أماكن الإرسال بحيث يسهل استقبال ترددات القناة في مختلف محافظات الجمهورية بكل سهولة.