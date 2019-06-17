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    وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية المكفوفين

    06:48 م الإثنين 17 يونيو 2019
    وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية المكفوفين

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    اعتمد وزير التربية والتعليم، الاثنين، نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين ‏وضعاف البصر للعام الدراسي 2018/2019.

    وبلغ عدد الدراسين الذين تقدموا لأداء الامتحان النهائي 19 دارس بواقع عدد 8 ‏دارسين و11 دارسة.

    وجاءت النسبة المئوية للنجاح 100%.‏

    يذكر أن الامتحان عقد خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019 وحتى يوم ‏السبت الموافق 11/5/2019.

    وزارة التربية والتعليم شهادة الدراسات التخصصية تربية المكفوفين وزير التربية والتعليم

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