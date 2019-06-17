وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية المكفوفين
06:48 م الإثنين 17 يونيو 2019
كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد وزير التربية والتعليم، الاثنين، نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر للعام الدراسي 2018/2019.
وبلغ عدد الدراسين الذين تقدموا لأداء الامتحان النهائي 19 دارس بواقع عدد 8 دارسين و11 دارسة.
وجاءت النسبة المئوية للنجاح 100%.
يذكر أن الامتحان عقد خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019 وحتى يوم السبت الموافق 11/5/2019.
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