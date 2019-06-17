وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية المكفوفين

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد وزير التربية والتعليم، الاثنين، نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين ‏وضعاف البصر للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد الدراسين الذين تقدموا لأداء الامتحان النهائي 19 دارس بواقع عدد 8 ‏دارسين و11 دارسة.

وجاءت النسبة المئوية للنجاح 100%.‏

يذكر أن الامتحان عقد خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019 وحتى يوم ‏السبت الموافق 11/5/2019.