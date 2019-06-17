لطلاب أولى ثانوي.. كيف تستقبل نتيجتك على التابلت؟

كتبت- ياسمين محمد:

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، عن أن نتيجة الصف الأول الثانوي، تصل للطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، في شكل رسالة أو إشعار.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، خلال الفترة من 19 مايو 2019 إلى أول يونيو الماضي، وأجريت الامتحانات للطلاب إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، باستثناء 500 مدرسة لم تكتمل بنيتها التكنولوجية، أدى طلابها الامتحانات ورقيًا، بالإضافة إلى طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، لم تصدر بعد، ولا يزال العمل يجري على الانتهاء منها واعتمادها، مشيرة إلى الانتهاء من تصحيح الامتحانات الإلكترونية، وأن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وجه خطابًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن موافاة الوزارة بنتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي، التي أداها الطلاب ورقيًا؛ لعدم اكتمال البنية التكنولوجية بمدارسهم.

وشدد حجازي، على ضرورة موافاة الوزارة بنتائج الامتحانات الورقية، في موعد أقصاه، اليوم الاثنين، مع مراعاة استخدام وملء النموذج المرفق والمرسل على البريد الإلكتروني، الخاص بإدارات الإحصاء بكل مديرية.

وكشف وزير التربية والتعليم، عن أن نتيجة الصف الأول الثانوي هذا العام تعلن في شكل جديد، إذ يصل لكل طالب نتيجته التفصيلية في كل مادة، مع مقارنة بينها وبين نتائج زملائه لمعرفة ترتيبه، بالإضافة إلى نصائح في كل مادة لتحسين المستوى خلال السنوات المقبلة.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد، لهم حرية اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.