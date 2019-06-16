بالتخصصات.. الجيزة تعلن توفير 8 آلاف فرصة عمل للشباب الخميس المقبل

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة، وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الملتقى سيتم تنظيمة يوم الخميس الموافق 20 يونيو، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بالصالة المغطاة بمركز شباب ميت عقبة بالمهندسين.

وأشار راشد إلى أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 30 شركة ومصنع ومؤسسة تعمل في مجالات عديدة، مؤكدًا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذى من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التي تم توفيرها.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن الملتقى يتيح أكثر من 8 آلاف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا، بعضها بدون مؤهلات في وظائف محددة .

وقالت المحافظة إن الوظائف المطلوبة تشمل: مهندسي جودة، ومهندس مدني تخصص استيل، وموظفي استقبال ومدير مبيعات، وأعضاء ومندوبي للمبيعات ومدير للوحدات ومديرى فروع ومساعدين ومشرفى مطاعم ومساعدي مديرين ومديرى محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلؤ ومساعدي صيدلي، وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن أوردر، وأعضاء صالة في مطاعم ووكلاء تحصيل وفني إنتاج ومراقبي جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة، وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانه واصلاح كاوتشات ونجارين وأمن وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبي توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

من جانبة أكد أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة أنه سيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن ينطبق عليهم الشروط كما سيقام دورات تدريبية في كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذين لاينطبق علهيم الشروط؛ لتأهيلهم لسوق العمل، مشيداً بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب.