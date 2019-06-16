المحرصاوي: جامعة الأزهر ترسخ لقيم الوسطية والاعتدال في دول العالم

كتب- محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح الأحد، مكتبة الإسكندرية، وألقى محاضرة حول "معالجة النص اللغوى وتوثيقه"، خلال دورة تحقيق كتب اللغة التى تنظمها المكتبة على مدار أربعة أيام.

وقال المحرصاوي، إن الجامعة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعمل جاهدة على الجمع في مناهجها بين الأصالة والمعاصرة، تلبية لحاجات المجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشرها في المجتمع ومختلف دول العالم من خلال الطلاب الوافدين الذين يدرسون بها.

وقال المحرصاوي حسب بيان، إن:" التحقيق علما مستقلا له مناهجه وأصوله، ومدارس تحقيق التراث لها تاريخ أصيل وعريق في الأزهر الشريف، ويقوم ثلة من العلماء الأجلاء على هذا الأمر، انطلاقا من تاريخ علمي مديد، مضيفًا أنه بجانب ذلك يجري شرح أمهات كتب التراث وربطها بواقع الناس، وما تموج به حياتهم من أقضية ووقائع".

وأوضح أن المحقق يقوم بمهمة شاقة، يجتهد ويفرغ وسعه في الوصول إلى الحقيقة، معتمدا على منهج علمي رصين، ولا يكتفي بقبول المعلومات الجاهزة باعتبارها مسلمات، مشيرًا إلى أن المشاركة في تلك الفعاليات المهمة واللقاءات العامة والندوات، والإسهام فيها، تكمُن أهمتها في توضيح وتصحيح المفاهيم بالأدلة، وتحصين شبابنا ضد الأفكار المغلوطة، التي تثار بقصد هدم تاريخ الأمة وتشكيكهم في تاريخها العلمي والثقافي.