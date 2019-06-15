حدث في 8 ساعات| السيسي يزور المنتخب.. والمترو: بدء العمل بالأسعار الجديدة لتذاكر الخط الثالث

إعداد- داليا شبل:

شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وإعلان المترو بدء العمل اليوم بالأسعار الجديدة للتذاكر بالخط الثالث.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

السيسي يزور المنتخب باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، التقى بأعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال يونيو الجاري، وأعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

المترو يبدأ اليوم العمل بالأسعار الجديدة لتذاكر الخط الثالث

بدأت وزارة النقل، اليوم السبت، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر مترو الخط الثالث من العتبة حتى نادي الشمس، تزامنًا مع بداية تشغيل المحطات الجديدة أمام الركاب وتشمل (هارون-ألف مسكن-نادي الشمس).

الصحة: ضخ 430 ألف عبوة بنسلين بالأسواق

كشفت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة لوزارة الصحة، عن وجود وفرة في أمبولات البنسلين الخاصة بعلاج روماتيزم القلب خاصة الأطفال، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى مليون و200 ألف عبوة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عوض جبر رئيس مؤسسة المهن الطبية التابعة لأكديما أنه تم ضخ ما يقرب من 430 ألف عبوة بنسلين منذ بداية العام وحتى الآن، مضيفا: قمنا بضخ كافة الكميات التي تحتاجها منشآت وزارة الصحة والسوق الحرة وبانتظام حرصا على المرضى.

الإسكان تعلن أماكن قرعة الأراضي بـ 8 مدن

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، مواعيد إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان الاجتماعي لـ 8 مدن جديدة، والتي تم طرحها للحجز يوم 3 إبريل الماضي وحتى 18 إبريل.

وحددت الهيئة موعد الحضور من الساعة العاشرة صباحا وحتى الـ 12 ظهرًا طبقا لمواعيد كل مدينة، على أن تبدأ القرعة في الساعة الـ 12 ظهرًا.

قرار السيسي بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة (أ) وتعيين رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب)، رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب).

117 ألفاً و33 طالبًا يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، في الرياضيات التطبيقية بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

القوى العاملة: ندرس مع الدول الأوروبية إيجاد فرص عمل للشباب

أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل حاليا مع بعض الدول الأوروبية لإيجاد فرص عمل للشباب بشكل رسمي وموسمي ليكون هناك طريقة شرعية لسفر الشباب للعمل، مما يحتاج منا القيام بتدريب هؤلاء الشباب وإعدادهم بشكل جيد وتوعيتهم بالمجمعات والدول التي سوف يسافرون للعمل بها.

"إسكان النواب" تعلن موعد تطبيق قانون "الإيجارات القديمة"​

أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاء إعداد التقارير بشأن مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

صفحات الغش الإلكتروني تتداول أجزاء من امتحان الاستاتيكا

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم السبت، بعد مرور نحو 30 دقيقة من زمن الامتحان.

الجيزة: بدء إنشاء 84 وحدة سكنية لسكان عشش السودان

بدأت محافظة الجيزة أعمال إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحي الدقي، تمهيدًا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش، ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال انشاء سلم مترو الأنفاق.

الأرصاد: ارتفاع درجات الرطوبة سبب الاحساس بالحر الشديد

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم حول المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، لكن نسبة الرطوبة هي المرتفعة والتي تصل إلى 80%.