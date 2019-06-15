117 ألفاً و 33 طالبًا يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، في الرياضيات التطبيقية بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك في محافظة القاهرة "إدارة القاهرة الجديدة"، وفي محافظة قنا "إدارة نجع حمادي"، وفي محافظة كفر الشيخ "إدارة بيلا"، وفي محافظة القليوبية "إدارة طوخ"، وفي محافظة أسوان "إدارة أسوان التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان اليوم في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان اليوم في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة وفي مقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 17/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفاً و104 طالب/ طالبة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألفاً و194 طالب/ طالبة.