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    برلماني: شراء راعي كنيسة الوادي الجديد لصك الأضحية ضربة للإرهابيين

    11:19 م الجمعة 14 يونيو 2019
    برلماني: شراء راعي كنيسة الوادي الجديد لصك الأضحية ضربة للإرهابيين

    النائب أحمد مصطفى عبدالواحد

    كتب- أحمد علي:

    أشاد النائب أحمد مصطفى عبدالواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب، بشراء الأنبا أرسانيوس راعي كنيسة الوادي الجديد والواحة أول صك للأضحية من الأوقاف، مؤكدًا أن دليل على النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أبناء الوطن، وضربة موجعة للجماعات الإرهابية.

    وقال عبدالواحد، في بيان اليوم، أن المواقف المصرية التاريخية تؤكد للعالم النموذج الرائع للتعايش السلمي والحوار الايجابى والهادئ بين جميع الأديان والشعوب والثقافات في مصر.

    وأضاف أن "ما قام به الأنبا ارسانيوس يؤكد على النسيج الوطني الواحد للشعب المصري وأن وحدة وتماسك المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمهم التام والمطلق للقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية".

    ودعا عضو مجلس النواب، المواطنين من الأغنياء والأثرياء ورجال الأعمال والاستثمار بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء إلى الإسراع في إدخال الفرحة والسرور على المواطنين البسطاء والفقراء ولتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي داخل المجتمع.

    أحمد مصطفى عبدالواحد مجلس النواب صك الأضحية الإرهاب كنيسة الوادي الجديد وزارة الأوقاف

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