خطيب الأزهر: الإجازة الصيفية فرصة لمساعدة الأبناء على تحصيل الثقافات

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الإجازة الصيفية لم تشرع للَّهو واللعب، ولا لمزاولة الأنشطة وفقط، وإنما يجب على أولياء الأمور، أن يراقبوا أولادهم وأن يساعدوهم في تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارًا جيدًا؛ حتى نترك للمجتمع أبناء بررة منشئين تنشئة تسهم في رفعة الوطن وتشّرف صاحبها ويسعد به آباؤهم وأمهاتهم.

جاء ذلك فى خطبة الجمعة بالجامع الأزهر والتي تحدث فيها الدكتور صلاح العادلى عن كيفية استثمار الإجازة الصيفية للأبناء.

وأضاف العادلي إلى أنه أول مايجب على أولياء الأمور فعله تجاه أبنائهم في إجازة الصيف، هو الحرص على حفظ القرآن الكريم، وتعلم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أساسيات العلوم والمعارف . مشيرًا إلى أنه على ولي الأمر أن يحرص على أخذ أولاده معه إلى المكان الذي يذهب إليه؛ ليكسبهم من خبرات الحياة وتجاربها.

وتابع:إن العلم يؤخذ من ثلاثة مصادر، المصدر الرباني المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، والمصدرالإنساني والذي يؤخذ من العلماء، والمصدر الثالث وهو خبرات الحياة وتجاربها.

واختتم خطيب الأزهر حديثه قائلا "مازلنا نذكر ونحن أطفال وآباؤنا يصطحبوننا إلى الأزهر الشريف، قبلة العلم والعلماء ومركز اتزان الكرة الأرضية كلها؛ لنحِّصل العلم ونستفيد من ثقافاته وعلومه".

​