باحتفال في واشنطن.. مصر تتسلم "طائرة الأحلام" الثالثة غدًا

كتب - طه عبيد:

نظمت شركة "بوينج" العالمية، حفل عشاء في واشنطن، ترحيبًا بوفد مصر للطيران وشركاء الصناعة؛ بمناسبة إنهاء إجراءات استلام الطائرة الجديدة الثالثة من طراز دريملاينرالـ٧٨٧-٩ المعروفة بطائرة الأحلام استعدادا لإقلاعها متجهة إلى القاهرة لتنضم لأسطول الشركة الوطنية، غدا السبت.

حضر الحفل، مديرو التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والإدارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة اليوم الجمعة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت لتصل مطار القاهرة الدولي صباح غد السبت.​