​بالصور.. دورات مياه جديدة في محيط إستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

"لا تنقطع بعد انتهاء الشحن".. تفاصيل المنظومة الجديدة لعدادات المياه

كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، الانتهاء من تركيب دورات مياه مجانية في محيط استاد القاهرة.

وقال صابر، في بيان اليوم الأربعاء، إن نشر دورات المياه يأتي ضمن الاستعدادات التي تتخذها المحافظة لبطولة الأمم الأفريقية التي ستنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

وأجرى اللواء خالد عبدالعال، جولة ليلية، اليوم الأربعاء، لمتابعة استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، في إطار المتابعة اليومية قبل انطلاق البطولة.