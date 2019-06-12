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    "التراس" يبحث مع شركة عالمية نقل تكنولوجيا صناعة أسطوانات غاز السيارات

    08:32 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    "التراس" يبحث مع شركة عالمية نقل تكنولوجيا صناعة أسطوانات غاز السيارات

    العربية للتصنيع تستقبل وفدا من شركة هكسجون العالمي

    كتب - محمد سامي:
    استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا من شركة "هكسجون" العالمية؛ لبحث التعاون والتصنيع المشترك للإسطوانات المستخدمة في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وفقا لأحدث النظم الصناعية الحديثة.

    وتناولت المباحثات تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتدريب وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في صناعة إسطوانات غاز السيارات، المصنعة من مادة "الفيبر جلاس" حيث تتميز بمراعاة إشتراطات السلامة البيئية وتحمل درجات الحرارة العالية، والأمان، وخفة الوزن بنسبة تصل إلى 75% مقارنة بالإسطوانات المُستخدمة حاليا.

    وأكد التراس، تنفيذ الهيئة لتكليفات الرئيس السيسي، المتمثلة بسرعة تطوير وتحديث السيارات ووسائل النقل الجماعي والتحول لإستخدام الغاز كبديل للبنزين، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، موضحا أن هذه الصناعة تتوافق مع خطط الدولة الرامية للإسراع بعملية التحول من إستخدام البنزين إلي الغاز في السيارات.

    من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لشركة هكسجون العالمية، ألفرد ويالبريبر، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معبرا عن تقديره لهذا التعاون، باعتباره خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الافريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.

    الهيئة العربية للتصنيع اسطوانات غاز السيارات عبد المنعم التراس هكسجون

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