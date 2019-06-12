  • عاجل:السيسي يصدر قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    تعيين أحمد السبكي مديرًا للتأمين الصحي الجديد

    06:57 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    تعيين أحمد السبكي مديرًا للتأمين الصحي الجديد

    الدكتور أحمد السبكي

    كتب - أحمد جمعة:

    أصدرت وزيرة الصحة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد حسين السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، بالعمل مديرًا لمشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

    كما شمل القرار الذي حمل رقم (351 لسنة 2019)، بتكليف الدكتور مصطفى شعبان، نائب مدير مستشفى معهد ناصر، بالعمل نائبًا لمدير مشروع التأمين الصحي الشامل لشؤون المستشفيات، بالإضافة إلى عمله الأصلي.

    ومن المقرر البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مطلع يوليو المقبل، في بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد.

    62262448_759847771077874_6684005243371388928_n

    أحمد السبكي وزيرة الصحة مصطفى شعبان التأمين الصحي

    الخبر التالى:

    "قارة بلا فساد".. ننشر كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمنتدى مكافحة الفساد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان