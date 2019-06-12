التعليم: امتحان "الإنجليزي" مطابق للمواصفات.. والأسئلة من الأحداث الجارية

كتبت-ياسمين محمد:

أكدت اللجنة الفنية واضعة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة، أن الامتحان الذي أداه الطلاب، اليوم الأربعاء، جاء مطابقًا للواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات، مشيرة إلى جميع الكلمات التي وردت بالامتحان جاءت من الكتاب المدرسي وكتاب التدريبات "work book".

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أن الأسئلة الخاصة بالطلاب المتفوقين لم تتجاوز نسبة الـ20% من إجمالي أسئلة الامتحان، مشيرة إلى أن الأسئلة خاطبت جميع المستويات المعرفية، ووجود طلاب يؤكدون أن الامتحان سهل، وآخرون يرونه متوسطًا أو صعب يدل على أن الامتحان يخاطب كل المستويات المعرفية للطلاب ومطابق للمواصفات.

وكشفت اللجنة، أن العديد من الموضوعات، بالامتحان جاءت مناسبة للأحداث الجارية، فمثلا تحدث "البراجراف" عن تكنولوجيا التعليم، التي هي حديث الساعة الآن، ووردت نقطة في أسئلة الاختيار من متعدد تتحدث عن اللاعب محمد صلاح، النجم المصري المحترف في نادي ليفربول الانجليزي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، تقدم للامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى إجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالب/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالب/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

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