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    ​الأوقاف تقرر إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالوزارة

    03:51 م الأربعاء 12 يونيو 2019
    ​الأوقاف تقرر إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالوزارة

    وزارة الأوقاف

    كتب – محمود مصطفى:

    قرر وزير الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات، والدكتور أحمد عبد الرؤوف وكيل الوزارة للشئون القانونية، والمهندس مجدي أبو عيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية، لسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين ينطلق عمله خلال العام المالي 2019 / 2020م ميلادية، على أن يتم دعمه بشكل كبير من الموارد الذاتية للوزارة.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، أن الصندوق يهدف إلى توفير سكن كريم للعاملين بها، وستكون الأولوية فيه لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية، وفي المحافظات التي تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم الإعلان عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه فور إنهاء إجراءات اعتماده وتأسيسه.

    ونوهت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تحققه من تعظيم لمواردها الذاتية، وفي ضوء عملها على تحسين مناخ العمل وتحسين الأحوال المعيشية لجميع العاملين بها، ولا سيما الأئمة وبخاصة المغتربون منهم.

    وزارة الأوقاف الإسكان مجدي أبو عيد هيئة الأوقاف المصرية هيئة المجتعمات العمرانية

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