ألا يتجاوز 90 دقيقة.. "الأعلى للإعلام" يعلن ضوابط برامج "التوك شو"

كتب- مصطفى علي ومحمد عبدالناصر:

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل برامج التوك شو؛ لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية .

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام.

وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".

وأوضح المجلس أن الانفلات، أصبح ظاهرة، وكان لازما وضع ضوابط.

وأعلن المجلس، ضوابط برامج التوك شو، كالتالي:

- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقاباتهم .

- يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته.

- أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة.

- أن يلتزم بالمرجعية والمصدرية في كل معلوماته المذاعة

- أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور.

-أن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد، ولا يطلق صفة الخبراء على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدارسة.

-التنوية عن مهنة الضيف والتأكد منها.

-أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات واتصالات وتقارير مصورة.

- أن يهتم بالأحداث الجارية فقط.

- أن لايترك الوقت لمذيع وأن يعطي الفرصة للضيف لعرض رأيه.

- أن يلتزم بالدقة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.

- أن يبرز مصادر معلوماته جيدا.

- أن يكفل حق الرد.

- أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.

- أن يراعي خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية.

- أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.

- أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

- لا تجاوز مدة البرنامج 90 دقيقة.

- ألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاثة فواصل بمدد 5-8 دقائق.

- أن يراعي في الإعلانات الأكواد المبينة وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أن الموضوع إعلاني وليس فقرة عادية.