"مصر في الأدب والاستشراق الروسي".. أمسية بـ"الأعلى للثقافة" ٢٠ يونيو

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، الاثنين، عن إقامة أمسية ثقافية بعنوان "مصر في الأدب والاستشراق الروسي"؛ بمشاركة العديد من المتخصصين.

وتقام الأمسية في تمام السادسة من مساء الخميس الموافق 20 يونيو الجاري بقاعة المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس.

وذكر بيان للمجلس أن الأمسية يشارك بها السفير سيرجي كيربيتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمراكز الثقافية الروسية والدكتور محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس والدكتورة مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد الأسبق لكلية الألسن.

وتدير الأمسية الأستاذة الدكتورة نورهان الشيخ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات خطة الأنشطة التي تنظم على مدار العام احتفالا بتخصيص عام 2020 عامًا للثقافة المصرية الروسية.