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    البيئة تزرع 590 شجرة مثمرة بشرق الدلتا للحد من التلوث والاحتفال بيوم البيئة

    02:20 م السبت 01 يونيو 2019
    البيئة تزرع 590 شجرة مثمرة بشرق الدلتا للحد من التلوث والاحتفال بيوم البيئة

    أرشيفية

    كتب- محمد نصار:

    واصل فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا تنفيذ مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، بزراعة عدد من تلك الأشجار المثمرة والمتنوعة بجمعية تنمية المجتمع بميت يعيش ليصل ما تم زراعته بإقليم شرق الدلتا إلى 590 شجرة مثمرة.

    وتستهدف المبادرة زيادة عدد الأشجار على مستوى الجمهورية للمساهمة في الحد من تلوث الهواء والتغير المناخي، كما تأتي تماشيا مع فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى لهذا العام والذى يتناول قضية (تلوث الهواء) والدور الفعال للتشجير في تحسين نوعية الهواء والحد من التلوث.

    مبادرة زراعة مليون شجرة يوم البيئة إقليم شرق الدلتا

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