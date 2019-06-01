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    حصاد الأسبوع| هشام عشماوي في قبضة الصقور.. وقف بسمة وهبة

    08:59 ص السبت 01 يونيو 2019
    حصاد الأسبوع| هشام عشماوي في قبضة الصقور.. وقف بسمة وهبة

    هشام عشماوي - بسمة وهبة

    القاهرة- مصراوي:

    توالت العديد من الأحداث المهمة على مدار الأسبوع الأخير من شهر مايو، والذي بدأ السبت 25 مايو، بوقف الإعلامية بسمة وهبة بسبب حلقتين من برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة".

    وعاد الزمالك للأمجاد بحصد بطولة الكونفيدرالية، الأحد 26 مايو، وكان الحدث الأبرز في منتصف الأسبوع، بتسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الليبي.

    ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي في الفيديو جراف التالي:

    هشام عشماوي بسمة وهبة برنامج شيخ الحارة الإرهاب الجيش الليبي

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