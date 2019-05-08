"مرق دجاج وكاتشب ومايونيز".. ضبط 118 طنًا منتجات غذائية فاسدة في مصنع بالجيزة

كتب- إسلام ضيف:

ضبطت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، مصنعًا غير مرخصًا بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، يُنتج ويبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي للأسواق والمحلات بأسعار زهيدة؛ لتحقيق مكاسب طائلة.

وقالت المحافظة في بيان اليوم الأربعاء، إن ضبط المصنع يأتي استكمالًا للحملات التي تشنها المحافظة على الأسواق لضبطها.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه جرى ضبط 95 طن من منتج مرقة الدجاج، و23 طن من المنتجات الغذائية الكاتشب والمايونيز والمستردة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعد وضع علامات تجارية على المنتجات للغش والتدليس على المواطنين؛ لطرحها في الأسواق خلال شهر رمضان، وبيعها للمواطنين خاصة وأن المنتجات تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمنشآت السياحية والمطاعم.

وأكد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريتي التموين والطب البيطري، ومواصلة الحملات المكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية؛ لتمشيط كافة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك؛ لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر، ولعدم السماح بالتلاعب بصحة المواطنين وغذائهم وحفاظًا على سلامتهم ومتابعة الأسعار.

وقال العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة إنه جرى التحفظ على كافة المعدات والأدوات الموجودة بالمصنع، من معدات تجهيز وتعبئة وتغليف ولصق والكراتين المعبئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع، لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب في الغذاء والمنتجات التي يتناولها المواطنين.