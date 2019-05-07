التضامن: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية للأسر الأولى بالرعاية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، أن المؤسسة قدمت 4 ملايين جنيه مساعدات نقدية، مقدمة للأسر الأكثر احتياجًا، من عملاء التكافل الاجتماعي؛ وذلك دعما لهم خلال شهر رمضان الكريم.

وقال اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي-في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إنه تم تقديم تلك المساعدات لعدد 36 ألفا 520 أسرة من الأولى بالرعاية من عملاء التكافل الاجتماعي بالمؤسسة وفروعها المنتشرة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن هذا المجهود يأتي للعام الخامس على التوالي، في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في رعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيفا عن كاهل الأسر خاصة في الشهر الكريم، وأنه قد تم تقديم المساعدات في شكل نقدي؛ لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها.

وأضاف أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع، من خلال تغطية الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية، وتقدم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية، وتتنوع المساعدات مابين: تعليم، حالات ملحة، كراسي متحركة، أجهزة تعويضية، تعويضات، كوارث، ونكبات، وغيرها.​