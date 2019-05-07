وزير التعليم العالي: مصر عازمة على تحقيق كافة أشكال التواصل مع الدول الإفريقية

الإسكندرية- (أ ش أ):

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عزم مصر على تحقيق كافة أشكال التواصل وفي مختلف المجالات مع دول القارة الإفريقية، وصولا لتحقيق أهداف وأجندة القارة 2063، لتصبح من خلال التعليم والبحث العلمي مصدرة لكافة أشكال الثورة التكنولوجية.

وقال عبد الغفار- خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في حفل تخرج الدفعة 16 من طلبة جامعة سنجور بالإسكندرية- إن وجود جامعة "سنجور" على أرض الإسكندرية له دلالات كثيرة، مشيرا إلى أن تخرج دفعة جديدة من الطلاب الدارسين من دول إفريقية مختلفة ومتعددة على أرض مصر، فضلا عن الاحتفال بمرور 30 عامًا على وجود الجامعة في مصر، يشير إلى أنها في حضن إفريقيا.

وأضاف وزير التعليم العالي أن مصر لها دورًا كبيرًا في دول القارة الإفريقية وتعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم ومجالات أخرى كثيرة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بتوفير مقر دائم وصرح كبير لجامعة "سنجور" يليق بالفرانكفونية ويليق بمصر، إضافة إلى توفير سكن يليق بالطلاب.