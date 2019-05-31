بالفيديو - السيسي يصل إلى قصر الصفا للمشاركة في أعمال القمة الإسلامية

(مصراوي):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قصر الصفا بمكة المكرمة للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي ستنطلق في وقت لاحق الليلة تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل".

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الصفا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

وتوافد رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، إلى مقر قصر الصفا بمكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل ، وكان فى استقبالهم الملك سلمان.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، أعلن أمس الخميس، روشتة مصرية من 4 عناصر للتعامل بحزم مع التهديدات التي تواجه الدول العربية، والتي كان على رأسها الهجمات التي تعرضت لها المرافق النفطية للسعودية مؤخرًا من جانب ميليشيات الحوثي ومحاولات استهداف أراضيها بالصورايخ والاعتداءات التي تعرضت لها الملاحة بدولة الإمارا ت العربية وتمثل أعمالًا إرهابية صريحة تتطلب من المجتمع الدولي إدانتها أولًا والعمل بكل الوسائل لمنع تكرار هذه الاعتداءات على الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.