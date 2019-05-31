شبورة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس عيد الفطر

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة عيد الفطر المبارك بين يومي الاثنين 3 يونيو حتى الخميس 6 يونيو يسودها طقس معتدل.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة أمس الخميس، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترة عيد الفطر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطله على البحر المتوسط، ويكون حارا على محافظات الوجه البحرى والقاهره حتى مدن ومحافظات القناة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيفًا ليلا على جميع الأنحاء.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأشار إلى أنه بصفة عامة تسمح الأجواء للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والإستمتاع بها وبجميع الشواطىء المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

ووجهت هيئة الأرصاد عدة نصائح تتمثل في القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية أما فيما عدا ذلك فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان على مدار اليوم.

وذكر البيان أن درجات الحراره المتوقعة خلال هذه الفترة ستكون كالتالي:

السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة .

الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة .

شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة .

جنوب الصعيد من 44 إلى 45 درجة .

جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة .​