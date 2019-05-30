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    محافظ القاهرة يتفقد محيط استادي القاهرة والسلام قبل أمم إفريقيا

    09:53 م الخميس 30 مايو 2019
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    كتب- محمد نصار:

    أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، جولة تفدية بمحيط استادي القاهرة والسلام بالمنطقة الشرقية، لمتابعة أعمال التطوير التي تجري فيهما والمناطق المحيطة بهما استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في يونيو المقبل.

    رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محسن مأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

    القاهرة خالد عبدالعال بطولة أمم إفريقيا استاد القاهرة

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