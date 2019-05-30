محافظ القاهرة يتفقد محيط استادي القاهرة والسلام قبل أمم إفريقيا

بعد تسجيل أول حالة.. "الزراعة" تكشف خطتها للحد من "الدودة الجياشة"

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، جولة تفدية بمحيط استادي القاهرة والسلام بالمنطقة الشرقية، لمتابعة أعمال التطوير التي تجري فيهما والمناطق المحيطة بهما استعدادًا لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في يونيو المقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محسن مأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.