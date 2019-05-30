"الطيران المدني": المطارات مستعدة لاستقبال عيد الفطر وعودة المعتمرين

كتب- طه عبيد:

أنهت وزارة الطيران المدني، استعدادتها لاستقبال موسم إجازات عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير الطيران المدني بتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية، والتي تشهد كثافة في حجم الحركة الجوية وأعداد الركاب خلال تلك الفترة خاصة مع بداية توافد الجماهير والبعثات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية ، وتوافد السياح من جميع دول العالم إلى مطارات الجذب السياحى لقضاء أجازة العيد والاستمتاع بأجواء المقاصد السياحية المصرية .

ويأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، اثني الفريق يونس المصرى على الجهد المبذول من جميع العاملين بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة خلال الفترة الماضية من أجل تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة للسادة المعتمرين.

كما أشاد بانتظام وانسيابية حركة التشغيل والتنسيق الجيد مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لتيسير إجراءات السفر والوصول ومنع التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات السفر والوصول .

ودعا الوزير، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد والتفاني فى خدمة المسافرين والالتزام بأداء مهامهم المختلفة بالكفاءة المعهودة وعلى الوجة الذي يليق بالشكل الحضارى للمطارات المصرية وقطاع الطيران المدني .

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المخطط أن تسير متوسط 100 رحلة دولية وداخلية يومياً فى الاتجاه الواحد من مطار القاهرة والمطارات المصرية خلال أجازة عيد الفطر المبارك .