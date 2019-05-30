"الإعلاميين" تهنئ أعضاءها بعيدهم الـ٨٥.. وتقدم خدماتها بعد الإجازة

كتب- مصطفى علي:

هنأ نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ومجلس النقابة، إعلاميي مصر بعيدهم الـ٨٥، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستكون أفضل بعد أن أصبح لهم نقابة تدافع عنهم وعن مهنتهم، وتُعلى من شأن المهنية والحرية.

وقال سعدة، في بيان الخميس، إنه سيتم الإعلان عن أخبار سعيدة للإعلاميين، أبرزها بدء لجان النقابة المختلفة من "إسكان ورعاية صحية وحج وعمرة وترفية ورحلات وتثقيف وتدريب"، في العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك وتقديم خدماتها لأعضاء النقابة.