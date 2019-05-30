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    رئيس جامعة الأزهر يناشد طالبات كلية التمريض الالتزام بالمنهج الوسطي

    04:58 م الخميس 30 مايو 2019
    رئيس جامعة الأزهر يناشد طالبات كلية التمريض الالتزام بالمنهج الوسطي

    الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    قال رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، إن مهنة التمريض تعد أسمى المهن لدورها في تخفيف الآلام عن المرضى؛ لذا يطلق على من يعمل بها (ملائكة الرحمة في الأرض)، مناشدًا طالبات كلية التمريض بالجامعة الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي والقيام بدورهن كما ينبغي لخدمة المجتمع والبشرية.

    جاء ذلك جولته التفقدية اليوم الخميس، للجان الامتحانات بكلية التمريض جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات.

    وتحدث المحرصاوي مع الطالبات بشأن مطابقة أسئلة الامتحانات للمواصفات وعدم خروجها عن المقرر والمشروح في المحاضرات، وتأكد من جاهزية اللجان بالإضاءة الكافية والمناسبة وكافة سبل الراحة؛ ليؤدي الطالبات الامتحان في جو مريح يسوده الهدوء والنظام.

    وأكد أن الجامعة وقياداتها وجميع العاملين بها في خدمة الطلاب والطالبات أولًا وأخيرًا، مشيرًا إلى أن الكنترولات بجميع الكليات تباشر عملها بدقة وبانتظام لسرعة الانتهاء من رصد الدرجات أولا بأول؛ لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

    جامعة الأزهر محمد المحرصاوي كلية التمريض المنهج الوسطي

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