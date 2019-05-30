حدث في 8 ساعات| إعلان إجازة العيد.. وقرار بشأن واقعة "تبول طالبة على نفسها"

إعداد- عايدة رضوان:

شهدت مصر، الخميس، العديد من الأحداث المهمة على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ومنها إعلان القوى العاملة إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، وإعلان البحوث الفلكية، بدء فصل الصيف رسميًا بعد 22 يومًا.

كما أعلنت وزارة الإسكان، موعد تسليم الدفعة العاشرة من وحدات "دار مصر" بالقاهرة الجديدة، فيما أحالت وزارة التعليم العالي أستاذ بآداب المنصورة للتحقيق لتسببه في تبول طالبة على نفسها.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" أهم الأحداث التي شهدتها البلاد اليوم:

- القوى العاملة تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل، للتفاصيل، اضغط هنا..

- ودعوا تقلبات الربيع.. البحوث الفلكية: 22 يوما ويبدأ فصل الحر رسميا

أعلن الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بدء العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، للتفاصيل، اضغط هنا..

- رئيس الوزراء يتابع إجراءات إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة الاجراءات التي تنفذها الوزارات استعداداً لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والذي تقرر أن تكون صلاحيته خمس سنوات، ولا يتم اعادة الكشف على الاعاقات الثابتة والمستقرة عند تجديد الكارت، للتفاصيل، اضغط هنا..

- "التعليم" تقبل اعتذار مصححي امتحانات أولى ثانوي من ملاحظة الثانوية العامة

عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على المديريات التعليمية، في إطار التيسير على المشاركين في أعمال التقدير الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي "دور مايو"، للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، للتفاصيل، اضغط هنا..

- القبض على مستخلص جمركي زوّر شهادات إفراج بالاشتراك مع 56 مالك سيارة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية، للتفاصيل، اضغط هنا..

- الرقابة الإدارية تلقي القبض على 3 مأمورين جمارك

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على ۳ مأمورين بجمارك بميناء بدر البر، لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طرد يحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه، للتفاصيل، اضغط هنا..

- "الإسكان" تعلن موعد تسليم الدفعة العاشرة من وحدات "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها في 9 يونيو المقبل.

- ضبط مدير شركة بالغردقة لانتحاله شخصية ضابط بهيئة الرقابة الإدارية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، الخميس، القبض مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة.

- القبض على موظف بحماية الأراضي وآخر بمحكمة استئناف بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على فني بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى.

- القبض علي رئيس الإدارة الهندسية بحي شرق سوهاج وأخرين بتهمة الرشوة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين استشاريين أخرين وسطاء في قضية رشوة.

- التعليم العالي: إحالة أستاذ بأداب المنصورة للتحقيق لتسببه في تبول طالبة على نفسها

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أحال مدرس بكلية الأداب بالجامعة، إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول، على خلفية قيام عضو هيئة التدريس، بمنع طالبة من دخول الحمام، أثناء آدائها للامتحان، مما تسبب في تبولها على نفسها.

- قرار جمهوري بالموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة للتنمية 2018-2022

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 560 لعام 2018 بالموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18 مارس 2018.

- "محطة شمسية".. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا برقم 227 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح بمساحة 21 فدانًا تقريبا تعادل 885.91 متر مربع لاستخدامها في إقامة فرع للمخابرات العامة.

- أهمها تمثال لإخناتون.. نقل 181 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، 181 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار.

- الإفتاء توضح سبب لجوء الشباب لفتاوى الـ"تيك أواي"

أعلن مؤشر الإفتاء أن فتاوى الشباب (خاصة الفئات العمرية من 16 وحتى 40 عامًا)، تمثِّل نحو (30%) من جملة الفتاوى المنشورة في العالم، لافتًا إلى أن غالبية الشباب يلجئون لهذه الصفحات وهؤلاء الدعاة نظرًا لأربعة أسباب.

- الإحصاء: 22.7 % من المصريين يدخنون.. وشيوعها بين صغار السن

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الأفراد الذين يدخنون حاليًا أي منتج من منتجات التبغ المصنع في العمر (15 - 69 سنة)، بلغت 22.7%، موضحًا أن ظاهرة التدخين في مصر أصبحت شائعة بين الذكور أكثر منها بين الإناث، حيث بلغت النسبة 43.4% للذكور مقابل 0.5% للإناث.