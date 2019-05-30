رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيدهم الخامس والثمانين

كتب- مصطفى علي:

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس التهنئة لجميع الإعلاميين بمناسبة عيد الإعلاميين الخامس والثمانين، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وقال زين: "هذا اليوم الذي انطلقت فيه عبارة "هنا القاهرة" لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية الرسمية، ومنذ انطلاقها وهي تقدم إعلاما وطنيا لعب دورا كبيرا في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير العقول".

وأكد زين أن الهيئة الوطنية للإعلام بتكاتف أبنائها قادرة على مواصلة هذا الدور، وأن يستمر عطاؤها في تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وفي حربها ضد الإرهاب الأسود.

وأضاف: "يقع على عاتق أبناء الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعي وينير العقول ويعلي من قيم مجتمعنا، إعلام يتمتع بالشفافية والمصداقية وحرية الرأي والتعبير المسئولة".

وأكد زين أن الهيئة لا تدخر جهدا في دعم أبنائها وتحقيق تطلعاتهم بتحسين المستوى الوظيفي والمحتوى الإعلامي من خلال البحث عن أفكار جديدة لتعظيم مواردها ودفع عملية تحسين وتطوير الأداء، وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف ومواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهد بما يضمن الاستمرارية في تحقيق تلك الأهداف ومن ثم تحقيق النجاح للهيئة ولأبنائها.