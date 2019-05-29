أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

"تشريعية النواب" توصي بزيادة موازنة ديوان "العدل" والهيئات القضائية ودار الإفتاء بنسبة 15%

04:02 م الأربعاء 29 مايو 2019
"تشريعية النواب" توصي بزيادة موازنة ديوان "العدل" والهيئات القضائية ودار الإفتاء بنسبة 15%

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بزيادة الموازنة المخصصة في السنة المالية 2019-2020 لديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء بنسبة 15% عن العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2019، فيما يتعلق بديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهئات القضائية ودار الإفتاء.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة، توافق أعضاء اللجنة على زيادة الـ 15% لجميع الهيئات والجهات القضائية ودار الإفتاء، مشددا على ضرورة العمل على توفير الفوارق بين مقترحي وزارة المالية ووزارة العدل فيما يتعلق بموازنة ديوان عام وزارة العدل والهيئات والجهات القضائية كونها تمس الحرية والعدالة التي لا يمكن المساومة فيها.

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دار الإفتاء بهاء الدين أبو شقة

الخبر التالى:

محافظ الجيزة يؤكد ضرورة المتابعة اليومية لأداء شركات الجمع السكني العاملة بمنظومة النظافة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان