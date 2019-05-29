مصر للطيران تتسلم طائرتين "دريملاينر" الشهر المقبل

كتب- طه عبيد:

أعلن مصادر بشركة مصر للطيران، أنه من المقرر أن تتسلم الشركة طائرتين من طراز (Boeing Dreamliner 787-9)، خلال الشهر المقبل ضمن صفقة 6 طائرات جديدة من نفس الطراز، وتشغل الشركة الطرازات الجديدة من الطائرات على خطوط خط "شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك".

وتتميز الطرازات الجديدة بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

تسلمت مصر للطيران الطائرة الأولى من نفس الطراز نهاية مارس الماضي، بينما تسلمت الطائرة الثانية الشهر الماضي ، ولا تزال الشركة تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي يشهد بنهـاية عـام 2020 ضـم 33 طـائرة جـديدة تضم 6 طـائرات بوينج دريمـلاينر B787-9، و12 طائرة من طراز إيرباص A220-300، و15 طائرة من طراز إيرباص A320neo.

يتسع الطراز لعدد ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و ٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة .