وزيرا التنمية المحلية والبيئة يستعرضان مستجدات منظومة تدوير المخلفات

كتب- محمد نصار:

‎عقد وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع وزيرة البيئة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وتم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات إدارة المنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة بمحافظة القاهرة لسرعة دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع.

‎كما تم خلال الاجتماع مراجعة المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية المتمثلة فى المحطات الوسيطة منها 5 محطات ثابتة و4 متحركة، إضافة إلى الاحتياجات من خطوط المعالجة والتدوير لرفع كفاءة المنظومة وتوفير المعدات المطلوبة وكذا المقالب العشوائية، ومناقشة تكاليف التشغيل لعمليات الجمع وعروض الشركات الخاصة الراغبة في المشاركة بالمنظومة بمناطق القاهرة المختلفة.

‎كما تم استعراض نتائج الاجتماعات التى عقدتها مجموعات العمل من وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي والمالية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ المنظومة الجديدة.

‎وقال وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى إلى رفع معدلات نظافة الشارع خاصة في الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بالقاهرة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت ممكن.

‎وأشار الوزير إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

‎وأكد أهمية الوصول إلى منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال، وشدد الوزير على أهمية تشجيع دور الشباب والمجتمع المدني وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن.

‎وقال إنه سيتم تشكيل وحدة للعقود لمراجعة أي عقود جديدة خلال الفترة المقبلة بين المحافظات والشركات العاملة في منظومة النظافة بمراحلها المختلفة للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ظهور أي مشكلات في العقود الموقعة مع الشركات بعد عمليه التوقيع.

‎ومن جانبها أشارت وزيرة البيئة إلى الهدف من الاجتماع مراجعة وتدقيق كافة متطلبات منظومة النظافة بالقاهرة، مشيرة الى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة للمخلفات والتي ستساهم في خلق صناعة وطنية جديدة.

‎وأضافت أن شركات وزارة الإنتاج الحربي ستساهم في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً، إضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى وإنشاء الهيئة العربية للتصنيع عدداً من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية والتي سيتم إنهاءها خلال ٦ أشهر.

‎وقالت إن المنظومة تسعى إلى الحد من تلوث الهواء والمياه إلي جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات.

‎وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع برتوكولات بين الهيئة العربية للتصنيع والمحافظات.