صور- 16 لودر و4 كساحات لاستراد أرض بمليار جنيه بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

نجح جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن القاهرة، في إزالة التعدي واسترداد قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، تقدر قيمتها الحالية بنحو مليار جنيه شمال مشروع مدينتى بطريق السويس، كما أزالت الحملة عدد 7 مبان مقامة بطابق واحد وسور حجري على أملاك الدولة بالمدينة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان، اليوم، إن الحملة استمرت 3 ساعات، لإزالة التعدي على قطعة الأرض، والذي استمر لأكثر من 20 عامًا، مضيفًا أن الحملة جاءت بالتنسيق مع اللواء خالد جاد، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، وإدارات الشرطة المعنية ممثلة في شرطة "الأمن العام، والمرافق، والتعمير، والمباحث، والأمن المركزي، والعمليات الخاصة" بجانب إخطار قطاع الأمن الوطني، وأمن جهاز المدينة، وتجهيز جميع المعدات العاملة في الجهاز، والتي استطاعت إزالة المباني المقامة بالمخالفة على أراضي الدولة.

وأعلن رئيس الجهاز، تعيين أفراد أمن وحراسة على الأرض المستردة بالكامل، لمنع عودة المعتدين والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على حق الدولة، مشيرًا إلى أن الحملة شارك بها المقدم محمد سامر، رئيس شرطة التعمير بالمدينة، ونواب رئيس الجهاز، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية وأمن جهاز القاهرة الجديدة، وعدد 16 لودر، و6 سيارات قلاب، وحفار، ومعدِة شاكوش، و4 كساحات لنقل المعدات وعدد 2 جاك هامر.

وأكد رئيس جهاز المدينة، أن الحملة تأتي في إطار الحملات المتواصلة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والتي يشنها جهاز القاهرة الجديدة، لإزالة التعديات على الأراضي التابعة للمدينة، مضيفًا أن مثل تلك الحملات ستستمر، حتى إزالة آخر مخالفة بالمدينة.