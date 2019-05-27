فيديو : هشام طلعت يواصل إبهار السوق ويطرح مشروع "بريفادو" بمدينتي

آخر نجاحات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- أكبر مطور عقاري في مصر- هي إطلاق مشروعها السكنى الجديد PRIVADO "بريفادو"، وهو مفاجأة الشركة لعملائها خلال شهر رمضان الكريم، وهو كومباوند سكنى متكامل داخل مشروع "مدينتى" على مساحة 227 فدانا، ويضم العديد من المباني السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مراكز الترفيه والتسوق المحاطة بالحدائق المفتوحة والمساحات الخضراء الواسعة، بجانب البحيرات الصناعية والمسطحات المائية المميزة، ونعدد في التقرير التالي أبرز مميزات المشروع الجديد.

الموقع الاستراتيجي

بريفادو هو أول كومباوند داخل مشروع مدينتي المتكامل الخدمات، يوفر لقاطنيه المرافق والخدمات الأساسية داخل الكومباوند، بالإضافة إلى الخدمات الأوسع نطاقا التى تتميز بها مدينتي، ويقع بريفادو بموقع استراتيجي بالقرب من مشروع Madinaty Spine والحديقة المركزية، وعلى بعد دقائق من طريق السويس ومطار القاهرة الدولي، كما يمكن الوصول إليه مباشرة من القاهرة الجديدة عن طريق شارع التسعين.

تاون سكوير

وكعادتها توفر مجموعة طلعت مصطفى، أفضل الخدمات المتكاملة لسكانها، لذا فإن بريفادو يضم "تاون سكوير" به مجموعة من المرافق السكنية المختلفة والحدائق الخاصة بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الساحرة، ومراكز التسوق والمطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية مثل محلات تجارية، مطاعم وكافيهات، مكاتب إدارية، سوبر ماركت، مخازن، حضانة أطفال، ومسرح.

جرين بريدج

يضم بريفادو "جرين بريدج"، والذي يضم كل نقاط في مكان واحد، ويتمتع بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة من مساحات خضراء شاسعة يتخللها بحيرات صناعية ومسطحات مائية تمتد على مساحة 26 ألف متر مربع تتيح لساكني بريفادو أجواء خاصة من المرح والمتعة، وكذلك الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

التسوق والترفيه

ليس غريبا على مجموعة طلعت مصطفى، التي تهتم بكافة التفاصيل التي توفر الراحة لعملائها، أن تقدم مراكز ترفيهية داخل جرين بريدج، تضم مجموعة من الأنشطة والألعاب سواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة، منها مجمع سينمات به 7 قاعات عرض، ومراكز تسوق تسع لـ250 محلا تجاريا، لينفرد بريفادو بمرافق وخدمات راقية داخل الكومباوند بالإضافة إلى الخدمات الأوسع نطاقا الموجودة داخل مدينتى.

ليس هذا فقط، يضم بريفادوا أيضا حديقة المغامرات وبها مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل سباق السيارات والألعاب الإلكترونية وتجربة التسلق ونادي ركوب الدراجات ومركز تزلج، بالإضافة إلى نادي اجتماعي على مساحة 1864 مترا مربعا به مبان اجتماعية، ومكتبة، وجيم، وصالون ومركز تجميل، وصالات ألعاب رياضية، ومطاعم وكافيهات، وحمامات سباحة.

*اعلان تحريري