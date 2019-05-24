البث يبدأ غدًا.. 15 معلومة عن قناة "تايم سبورت" الناقلة لـ"أمم أفريقيا" -فيديو

إعداد- مصطفى علي:

تطلق الهيئة الوطنية للإعلام، غدًا السبت 25 مايو، قناة (تايم سبورت) لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية.

ويرصد "مصراوي"، كل ما يخص القناة كالآتي:

- تنطلق غدًا السبت في العاشرة مساءً، على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

- القناة تقام في إطار بروتوكول التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين.

- تبث ​مباراة نادي الزمالك ونهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية المقامة بمصر يوم الأحد القادم على البث الأرضي​.

- تبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل علي البث الأرضي الرقمي.

- استعدت الهيئة الوطنية للإعلام تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي وتوفير كافة الامكانات الهندسية من أجل ظهور القناة بأعلى جودة ممكنة.

- استعانت القناة بنخبة من نجوم مقدمى البرامج الرياضية في مصر، حيث تقدم برامج رياضية، وستديو تحليلي، وعرض شرح تفصيلي عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات الأفريقية المشاركة.

- تنطلق القناة ببرامج لشوبير وسيف زاهر، حيث يعلنان انطلاقتها رسميًا.

- يضم الاستوديو التحليلي للقناة كل من خالد لطيف، وعبد الظاهر السقا، ووليد صلاح الدين، وحسن المستكاوي، وعماد متعب وطه إسماعيل.

- يضم فريق التعليق على مباريات أمم أفريقيا كل من: عصام عبده، وأيمن الكاشف، ومحمود أبو الركب، ومحمد عفيفي، وحاتم بطيشة، ومحمد الغاياتي، ومؤمن حسن، وأحمد شوبير.

- شيما صابر وفرح علي تقدمان برنامج (7X7) سوشيال ميديا على شاشة القناة.

- يشارك كريم سعيد وأحمد عز كمحللين للإحصائيات بالقناة.

- مراسلو القناة هم: وليد السنوسي، ومحمد طه، وخالد الكردي، وأحمد عبد الملك، وأسامة إمام.

- البرنامج الصباحي للقناة يقدمه كل من فتح الله زيدان وأحمد عز وتامر صقر وكريم خطاب

- الحكم الدولي جمال الغندور، محللًا لأداء الحكام بكأس الأمم الأفريقية على شاشة القناة.

- بث القناة سيتم تعزيزه بأجهزة استقبال مزودة بخاصية البث الرقمي لتحسين جودة الشاشة أثناء بث بطولة أمم أفريقيا

- الشركة المصرية للقنوات الفضائية ستطرح أجهزة البث، في مقارها المعتمدة للمواطنين قبل انطلاق البطولة.