تأمين المبنى أولًا.. السكك الحديدية تبدأ إعادة تأهيل موقع حادث محطة مصر- صور

كتب - محمود مصطفى:

بدأت هيئة السكك الحديدية، صباح الأربعاء، إعادة تأهيل المبنى المتهالك نتيجة حادث قطار محطة مصر، الذي وقع الأسبوع الماضي على رصيف 6، وسط حضور بعض رجال الأمن، ومسؤولي الهيئة.

وبدأ رجال الحماية المدنية في إزالة الأسانسير الخاص بالمبنى الإداري، لإعادة تأهيل المبنى بشكل كامل، تمهيدا لرفع الجرار المتسبب في الحادثة.

وكشف مصدر بقوات الحماية المدنية أنه سيتم رفع الجرار المتسبب في الحادث، بعد الانتهاء من إزالة الأسانسير الخاص بالمبنى الإداري، والذي تحطم بالكامل.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم، أنه سيتم تأمين المبنى المتهالك نتيجة الحادث أولا، وبعد ذلك يتم رفع الجرار مباشرة، تمهيدًا لإعادة ترميم مكان الحادث بشكل كامل.

ولقى 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب العشرات، في حادث اصطدام جرار وردية برصيف 6 بمحطة مصر، صباح الأربعاء الماضي.