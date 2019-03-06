أخبار متوقعة.. المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس للكشف على طلبة المدارس

القاهرة- أ ش أ:

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم العادية الـ151 بمقر جامعة الدول العربية ، ويتضمن مشروع جدول الأعمال الذي تناقشه هذه الدورة عددا من قضايا العمل العربي المشترك، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة: يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم العادية الـ151 بمقر جامعة الدول العربية ، ويتضمن مشروع جدول الأعمال الذي تناقشه هذه الدورة عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ومنها على تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ( 30 ) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري.

القاهرة: تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الإمارات ؛ وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتناقش اللجنة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأمين العام للجامعة.

القاهرة: تنطلق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، والتي تستهدف فحص 4 ملايين ونصف المليون طالب في 9788 مدرسة بـ11 محافظة هي القاهرة، السويس، ‏الإسماعيلية، ‏كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، شمال سيناء، البحر ‏الأحمر، أسوان، الأقصر.

القاهرة: تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب المعظم أحد الأشهر الأربعة الحرم ، لتحديد ما إذا كان يوم غد الخميس هو المتمم لشهر جمادي الآخرة أم بداية شهر رجب.

القاهرة: تنطلق أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية.. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك" والذي يستمر يومين تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ويناقش المشروعات المستقبلية والفرص المتاحة للعمل العربي المشترك في مجال صناعة البترول والغاز والصناعات ذات الصلة، والتحديات التي تواجه هذه الصناعات.

برلين: تنطلق فعاليات معرض وبورصة برلين للسياحة 2019 بالعاصمة الألمانية برلين ولمدة 5 أيام، وتشارك فيه شركة مصر للطيران بجناح تم تنظيمه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، كما يعقد ممثلو الشركة، على هامش المعرض، عددا من اللقاءات مع كبريات شركات السياحة المشاركة في هذا الحدث؛ لتعزيز سبل حركة السياحة الوافدة لزيارة مقاصد مصر السياحية حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة عدد كبير من كبريات الشركات الطيران، والسياحة، ومقدمي الخدمات، وصناع القرار، والخبراء في أكثر من 187 دولة.

الكويت: تطلق وزارة الصحة الكويتية، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثامن لطب السموم، برعاية وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، وبرنامج المؤتمر يتضمن محاضرات وورش عمل تثقيفية وتدريبية، يقدمها أكثر من 50 محاضرا من مختلف دول العالم، من ضمنها ورشة عمل لحالات التسمم الكيميائي في الحروب، وأخرى خاصة بحالات التسمم في القطاع النفطي.

القاهرة: يعقد معهد الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، ندوة تثقيفية للإعلاميين بعنوان (الإعلام المصري ضد الإرهاب) تحت رعاية حسين زين، رئيس الهيئة، وذلك في إطار إحياء ذكرى يوم الشهيد، وتستعرض الندوة أهم السبل والاستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ودور كل مواطن في تلك المواجهة.

الغردقة: تنظم كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ، بمدينة الغردقة المؤتمر العلمي الدولي الخامس للطب البيطري، والذي يستمر 4 أيام بمشاركة أساتذة الجامعات المصرية وخبراء وعلماء الأمصال واللقاح بالقاهرة وعدد من الباحثين من الدول العربية والأفريقية والأسيوية.