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الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء قصة اللغة العربية لأولى ثانوي

03:12 م الثلاثاء 05 مارس 2019
الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء قصة اللغة العربية لأولى ثانوي

المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء

<p style="direction: rtl;">كتب- محمد غايات:</p> <p style="direction: rtl;">أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي، عاري تمامًا عن الصحة.</p> <p style="direction: rtl;">وأضاف المركز الإعلامي، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أن لا صحة لإلغاء القصة في اللغة العربية.</p> <p style="direction: rtl;">وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن القصة مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون حذف أي أجزاء منها أو تغيير.</p>)
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي قصة اللغة العربية

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