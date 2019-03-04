"وضع أعلام منتخبات أفريقيا".. بدء دهان عقارات الطريق الدائري استعدادًا لكأس الأمم

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، مساء الإثنين، بدء أعماء الدهانات لجميع العقارات المطلة على الطريق الدائري المقامة بالطوب الأحمر، بمشاركة المجتمع المدني والبنوك.

وذكر أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الطلاء تأتي في إطار الاستعـدادات التي تقوم بهـا الدولة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وتضافر كل الجهود لنجاح هـذة البطولة وبتكليفـات القيادة السياسية بطلاء واجهـات المباني.

وأضاف فؤاد، أنه سيجرى طلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري ما بين تقاطع الـدائـري وطريق الاتـوستراد حتى مطلع الـدائري وطـريق الكـورنيش يميـن ويسار الطـريق بطول 5 كـم بالاتجاهين.

ووجه فؤاد، رؤساء أحياء "مصر القـديمة- البساتيـن- دار السلام" بضرورة الإشراف على تلك الأعمال مـع مـرعـاة الأصول الفنية والهندسية ذات المضهـر الحضاري.

وأكد نائب المحافظ على التنسيق مع كلية الفنون الجميلة بجامعـة حلـوان لمشاركة طلابها لرسم جداريات على "النيوجرسي" الممتد بطول الطريق والحرص على دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتزويدها بحوامل لوضع علم مصر عليها، وأعلام الفـرق المشاركة في البطـولة.​