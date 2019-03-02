كلية الفنون التطبيقية بحلوان تحصل على اعتماد "جودة التعليم"

كتب- محمد قاسم:

حصلت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، السبت، على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد بعد قيامها بالعديد من أعمال التطوير والتحديث في الخدمة التعليمية والبنية التحتية داخل الكلية لتوافق معايير وأسس الجودة المعلن عنها من قبل الهيئة.

قال ماجد نجم رئيس الجامعة، إن الجامعة تسعى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في التكنولوجيا والفنون والتربية والعلوم وفقا لمعايير الاعتماد والجودة العالمية، مضيفا أن كلية الفنون التطبيقية تعد من أقدم الكليات العريقة التي تقوم على تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية بما يساهم في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع.

ولفت في بيان اليوم، إلى أنها جرى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بالبحث العلمي والتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وهو ما ساهم في حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ووجهت الدكتورة عميد كلية الفنون التطبيقية الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للكلية ولجميع من ساهموا في حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي، من أعضاء الإدارة السابقين والحاليين بالكلية وكذلك أعضاء فريق الجودة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.