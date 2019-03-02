برلمانية: مصر لم تسلم من الشائعات على مدار سنوات

كتب- محمد نصار:

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تسلم على مدار السنوات الماضية وحتى الآن من الشائعات التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، من خلال نشر آلاف الأكاذيب التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المشبوهة لتقديم وجبة من السموم الفكرية إلى القراء.

وأضافت فهيم، في بيان، اليوم السبت، أن الشائعات لم تأتِ من فراغ، ولكن يتم التخطيط لها، وأنها ضمن محاور حروب الجيل الرابع التي تهدف إلى إسقاط الدولة من الداخل، متابعة: "وما رأيناه خلال الأيام الماضية في ظل الأحداث المؤلمة التي شهدتها بلادنا من حادث استهداف أبنائنا في العريش، ومن بعده حادث تفجير الدرب الأحمر، وآخرها الحادث الذي آلمنا جميعًا، حادث قطار محطة مصر، يؤكد أن هناك كتائب إلكترونية متدربة على أعلى مستوى ومزودة بأحدث الوسائل لهدم بلادنا عبر آخر سلاح لجماعات الشر والإرهاب، والذي يعد أخطر الأسلحة، وهو سلاح الإرهاب".

وتابعت عضو مجلس النواب: "نشر الشائعات والأخبار الكاذبة يساعد في بث أفكار مغلوطة تؤدي إلى عدم الثقة بالدولة ما يهدد كيانها، وبالتالي ارتكاب العديد من الجرائم، ومن أهم أسباب انتشار الشائعات عدم الوعي وغياب المعلومة والتثقيف، وحروب الجيل الرابع تستهدف الأسرة والفرد والمدرسة لإسقاط الدولة دون عناء أو تكلفة".