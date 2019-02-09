يسمح للمواطنين بالتنقل بين دول القارة.. غداً الكشف عن جواز السفر الأفريقي الموحد

أديس أبابا - أ ش أ:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تاريخية تشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي غدا الأحد ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

وتكشف مفوضية الاتحاد الأفريقي غدا الأحد، خلال اجتماعات القمة الأفريقية بأديس أبابا، عن تصميم جواز السفر الأفريقي الموحد، الذي يسمح لحامليه بالتنقل بحرية بين دول القارة، على أن يختص الإصدار الأول منه برؤساء الدول والحكومات والهيئات الدبلوماسية.

وذكرت مصادر المفوضية الأفريقية أن جواز السفر الموحد سيساعد على تسهيل حرية التنقل للأشخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، ودفع الحركة من الرواج التجاري والاندماج الاقتصادي بين دول القارة.

ومن المقرر بعد ذلك وفِي مرحلة لاحقة - وفقا لمصادر المفوضية الأفريقية - أن يتم توزيع جواز السفر الموحد على جميع مواطني القارة، على أن يكون لكل دولة الاحتفاظ بالحق في إصداره وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية.