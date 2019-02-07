افتتاح مهرجان الجيزة الأول في الهرم بحضور المحافظ

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- أحمد النجار:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مهرجان الجيزة الأول، للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية، بمركز شباب السلام بالهرم.

وحضر مهرجان الجيزة الذي تُقيمه المحافظة لأول مرة، اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، وممثلين عن مديريات الأوقاف والثقافة.

وشهد محافظ الجيزة عددًا من الفقرات الفنية، واستمع لإلقاء عددًا من طلاب المدارس الشعر، إلى جانب مشاهدة عرضًا استعراضيًا لفرقة الجيزة للفنون الشعبية.

كما كرّم راشد عددًا من المواهب الغنائية والفنية والثقافية ممن ينتسبون لعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.