البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية

القاهرة- أ ش أ:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس صلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا بولا بمحافظة الإسماعيلية، بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الشاملة لها وتزيينها بالأيقونات الطقسية.

شارك في الصلاة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا تادرس مطران بورسعيد ومجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، التي أسست عام 1979.

وكان البابا الثاني ألقى عظته الأسبوعية الليلة الماضية من كنيسة الأنبا بيشوى بالإسماعيلية