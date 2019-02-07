"تحذير وطوارئ".. 16 معلومة عن موجة الطقس السيئ الحالية

كتب- محمد نصار:

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية، موجة أمطار وتقلبات جوية جديدة، عقب الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية الأسبوع الجاري على مختلف الأنحاء.

قال إبراهيم عطا، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات منذ مساء الثلاثاء، مستمرة لمدة 48 ساعة قادمة.

وينشر "مصراوي" في نقاط كل ما يتعلق بحالة الطقس وموجة التقلبات التي تشهدها محافظات مصر خلال الأيام الحالية.

- بدأت الموجة منذ مساء الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر حتى 3 أيام أخرى

- تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة في فترات الليل، فتكون البرودة شديدة.

- تأتي هذه الموجة نتيجة تعرض البلاد لرياح شمالية شرقية عبارة عن كتل هوائية تسببت في انخفاض درجات الحرارة.

- تسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا في زيادة كميات السحب مما يزيد فرص سقوط الأمطار بجانب انخفاض درجات الحرارة.

- توجد فرص لتساقط الأمطار التي تكون رعدية على أغلب الأنحاء.

- تزداد حدة الأمطار وتصل لحد السيول سيول على بعض مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

- تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

- تُحدث الموجة اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية خاصة على البحر المتوسط.

- دفعت عدد من المحافظات بوحدات تدخل سريع وسيارات شفط تجمعات الأمطار من الشوارع، مع رفع درجة الاستعداد

- حذر مسئولو الكهرباء المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة خشية تعرضهم للصعق.

- كثف جهاز المرور الحملات المرورية على الطرق السريعة والرئيسية لتقليل سرعة السيارات حفاظًا على أرواح المواطنين.

- نشرت شركة المترو فرق طوارئ، شملت إدارات الصيانة (الخطوط الهوائية – الإشارات – هندسة السكة – الوحدات المتحركة)؛ للتدخل السريع في حال تأثر الشبكة الهوائية أو السكة أو الإشارات بسقوط الأمطار.

- من المتوقع وجود موجات أمطار أخرى الفترة المقبلة حسب تصريحات لمسؤولين بهيئة الأرصاد

- تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 12" والرطوبة "95 -25".

- تتراوح الحرارة على الوجه القبلي ما بين "21 - 11" والرطوبة "75 -25".